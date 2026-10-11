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Царьград

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Упали в реку на машине: отец и сын пропали на рыбалке

Упали в реку на машине: отец и сын пропали на рыбалке

В Красноярском крае идут поиски двух местных жителей. В Назаровском округе Красноярского края развернута поисковая операция для установления местонахождения двух мужчин — отца и сына, которые отправились на рыбалку и перестали выходить на связь.

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