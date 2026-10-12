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The Eurasia Daily news agency

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Trump's ex-special envoy advises Kiev to burn Russian refineries

Trump's ex-special envoy advises Kiev to burn Russian refineries

Ex-special envoy of the US President Keith Kellogg advises Kiev to burn Russian refineries. This is how he answered DW's question on the sidelines of the Warsaw security Conference❶❷ about how Ukraine should respond to Donald Trump's calls for Vladimir Zelensky to stop attacks on oil refineries.

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