Ex-special envoy of the US President Keith Kellogg advises Kiev to burn Russian refineries. This is how he answered DW's question on the sidelines of the Warsaw security Conference❶❷ about how Ukraine should respond to Donald Trump's calls for Vladimir Zelensky to stop attacks on oil refineries.
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