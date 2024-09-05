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Синнер – четвертый действующий игрок, дошедший до 1/2 на всех «Больших шлемах»

Синнер – четвертый действующий игрок, дошедший до 1/2 на всех «Больших шлемах»

Первая ракетка мира Янник Синнер впервые вышел в полуфинал US Open. Теперь он выходил в 1/2 на всех турнирах «Большого шлема».

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