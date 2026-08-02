Неожиданный поворот после завершения карьеры.Как часто олимпийские чемпионы занимают даже не руководящую должность, не пост главного тренера, а довольно скромную позицию в клубе-середняке? В российской истории было всего две команды — 1992 и 2018 года — где сборники получили такое звание.