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Олимпийский чемпион стал селекционером. Широков — будущий генменеджер «Сибири»?

Олимпийский чемпион стал селекционером. Широков — будущий генменеджер «Сибири»?

Неожиданный поворот после завершения карьеры.Как часто олимпийские чемпионы занимают даже не руководящую должность, не пост главного тренера, а довольно скромную позицию в клубе-середняке? В российской истории было всего две команды — 1992 и 2018 года — где сборники получили такое звание.

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