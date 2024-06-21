«Лето в Москве»: в столице пройдут показательные выступления служебных собак

Гости смогут сделать памятные фотографии По информации, опубликованной на официальном веб-сайте мэрии Москвы, 22 июня в кинологическом парке на улице Кольской запланировано демонстрационное представление служебных собак, которые занимаются кинологией и участвуют в спасательных операциях.
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