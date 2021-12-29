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Супруг Анналены Бербок ушел с хлебной должности лоббиста и будет жить за счёт жены

Супруг Анналены Бербок ушел с хлебной должности лоббиста и будет жить за счёт жены

Немецкие СМИ активно обсуждают дела семейные главы дипломатического ведомства страны: муж главы МИД ФРГ Анналены Бербок Даниэль Холефляйш отказался от своей работы в концерне Deutsche Post ради политической карьеры жены и присмотра за детьми.

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