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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин и Шара Буллет нанесут удар перед матчем «Динамо» и «Динамо» Махачкала. Игра будет посвящена дагестанской культуре и московскому образу жизни

Хоккеист Александр Овечкин и боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) нанесут символический удар по мячу перед матчем Альфа-Банк РПЛ между «Динамо» и «Динамо» Махачкала.

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