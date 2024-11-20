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Царьград

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Культовый советский фильм «Любовь и голуби» решили показать в кинотеатрах

Культовый советский фильм «Любовь и голуби» решили показать в кинотеатрах

Культовый советский фильм «Любовь и голуби» 1984 года решили снова показать в кинотеатрах.Снятую режиссером Владимиром Меньшовым классику можно будет увидеть на большом экране.

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