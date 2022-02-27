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Так уходит ли Ракицкий из «Зенита»? Что происходит с украинским легионером

Так уходит ли Ракицкий из «Зенита»? Что происходит с украинским легионером

Украинский защитник Ярослав Ракицкий в последние дни стал, пожалуй, самым обсуждаемым футболистом «Зенита».

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