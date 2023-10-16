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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг ATP. Рублев вернулся в топ-5, Хуркач стал №11, Корда обновил личный рекорд

Чемпион Хуберт Хуркач поднялся на шесть строчек. FedEx ATP Rankings Положение на 16 октября 2023 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Новак Джокович (Сербия) 11045 2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8805 3 (3) Даниил Медведев (Россия) 7355 4 (7) Янник Синнер (Италия) 5000 5 (7) Андрей Рублев (Россия) 4765 6 (5) Хольгер Руне (Дания) 4605 7 (6) Стефанос Циципас (Греция) 4360 8 (9) Каспер Рууд (Норвегия) 3685 9 (10) Александр Зверев (Германия) 3460 8 (10) Тэйлор Фриц (США) 3410 11 (17) Хуберт Хуркач (Польша) 2900 15 (14) Карен Хачанов (Россия) 2340 16 (19) Григор Димитров (Болгария) 2195 23 (26) Себастьян Корда (США) 1680 29 (34) Юго Эмбер (Франция) 1400 33 (28) Борна Чорич (Хорватия) 1325 42 (50) Роман Сафиуллин (Россия) 1007 45 (37) Денис Шаповалов (Канада) 995 50 (52) Аслан Карацев (Россия) 933 65 (91) Фабиан Марожан (Венгрия) 812 81 (96) Томаш Махач (Чехия) 712 84 (84) Александр Шевченко (Россия) 699 86 (72) Доминик Тим (Австрия) 688 93 (107) Констан Лестьенн (Франция) 658 109 (103) Павел Котов (Россия) 565 170 (163) Иван Гахов (Россия) 366 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.

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