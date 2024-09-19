«Русские меняют тактику»: Украина рухнет уже этой зимой – на Западе бьют тревогу

Украина может оказаться перед угрозой коллапса энергетической системы в предстоящую зиму. На это могут повлиять три ключевых фактора: погодные условия (холодная зима), российские ракетные удары и неспособность Киева наносить удары по аэродромам России для перехвата стратегических бомбардировщиков и истребителей.