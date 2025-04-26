Провал переговоров в Лондоне, или Расколется ли Запад по украинскому конфликту?

Отказ киевского режима от американских предложений чреват дальнейшими потерями Украины. После бесплодных разборок в Париже 17 апреля участники переговоров должны были собраться вместе 23 апреля, но уже в Лондоне.
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