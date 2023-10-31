Киев выделил десятки миллионов долларов на "украинское лобби" в США

Офис президента Украины очень рассчитывает получить американскую финансовую поддержку.Инсайдерский телеграм-канал "Резидент" сообщает со ссылкой на источники в Офисе президента Украины, что Банковая выделила дополнительно 70 миллионов долларов для поддержки своих лоббистов в США.