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Зеленский попросил пересмотреть положения воинского учета женщин на Украине

Зеленский попросил пересмотреть положения воинского учета женщин на Украине

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины Президент Владимир Зеленский попросит министра обороны Украины Алексея Резникова сократить перечень профессий, на которые берут на воинский учет женщин, сообщает пресс-служба главы государства.

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