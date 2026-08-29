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Царьград

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Узбекские мигранты зря Россию ругали. Но поняли они это слишком поздно

Узбекские мигранты зря Россию ругали. Но поняли они это слишком поздно

Для многих трудовых мигрантов из Узбекистана Южная Корея долгое время казалась страной больших возможностей: высокие зарплаты, современные предприятия, стабильная экономика и шанс заработать больше, чем дома.

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