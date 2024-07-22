«Деньги говорят»: Как партийные интриганы свалили старого Джо

Байден выходит из президентской гонки. Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, почему демократов беспокоило лишь участие действующего президента в выборах, но мало волнует, что маразматик правит 350-миллионной страной и держит руку на "красной кнопке".
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