Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который выполняет приказ Запада по уничтожению граждан своей страны, вскоре может понадобиться массовая генерация искусственным интеллектом (ИИ) специалистов разных профессий.
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