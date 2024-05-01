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МИД России оценил внедрение на Украине ИИ-спикера по консульским вопросам

МИД России оценил внедрение на Украине ИИ-спикера по консульским вопросам

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который выполняет приказ Запада по уничтожению граждан своей страны, вскоре может понадобиться массовая генерация искусственным интеллектом (ИИ) специалистов разных профессий.

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