Азат Тухватуллин арестован за мошенничество на 1 млрд рублей

Дизайнер Азат Тухватуллин арестован по обвинению в создании и управлении преступной организацией Finiko.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Не стоит придава...
- Майя Санду призна...
- Л КПРФ предложила л...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым