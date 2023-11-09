«Сделка экстраординарного масштаба»: в Голливуде актеры завершили забастовку

Она длилась почти полгода. По итогам забастовки минимальные зарплаты поднимут на 7%. Актеры впервые получат бонусы за фильмы и сериалы на стримингахЗабастовка голливудских актеров, которая длилась почти полгода, завершилась.
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