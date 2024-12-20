Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила некоторых автоэкспертов о недопустимости прогнозов и рассуждений по поводу роста цен на бензин в следующем году.
В России запретили рассуждать о ценах на бензин
Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Какой ажиотаж, когда неконтролируемый рост цен уже создает ажиотаж! А ФАС превратился от этого в народе уже во ФАРС! Как точно замечен весь системный сговор бесконтрольного грабежа населения!!!
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