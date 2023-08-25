Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Чалоба интересен «Баварии» в качестве возможной замены Павару. Тухель работал с Трево в «Челси»

Чалоба интересен «Баварии» в качестве возможной замены Павару. Тухель работал с Трево в «Челси»

Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель работал с 24-летним защитником в «Челси» и заинтересован в игроке, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх