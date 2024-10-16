В Венгрии назвали условие для мира на Украине

Сийярто: победа Трампа на выборах принесет наибольшую надежду на мир на Украине Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре может принести самую большую надежду на достижение мира на Украине.