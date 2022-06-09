Юрист Качан подал в суд на H&M за дискриминацию по национальному признаку

Отказ бренда Hennes & Mauritz (H&M) от продажи товаров на территории России является дискриминацией потребителей по национальному признаку, с соответствующим иском в суд братился юрист компании «Аргумент» Дмитрий Качан, 9 июня сообщили РИА Новости.
Отказ бренда Hennes & Mauritz (H&M) от продажи товаров на территории России является дискриминацией потребителей по национальному признаку, с соответствующим иском в суд братился юрист компании «Аргумент» Дмитрий Качан, 9 июня сообщили РИА Новости.
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