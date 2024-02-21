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Задержан подозреваемый в подготовке теракта в отношении правоохранителя в Лобне

Задержан подозреваемый в подготовке теракта в отношении правоохранителя в Лобне

Сотрудники Федеральной службы безопасности России по Москве и Московской области задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв автомобиля работника правоохранительных органов, подложив взрывное устройство под машину в Лобне.

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