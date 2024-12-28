Гражданам Дании следует присмотреть за своим премьер-министром Метте Фредериксен, чтобы она не повторила судьбу покончившего с собой американского министра Джеймса Форрестола, который был одержим «русской угрозой».
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