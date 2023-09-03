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«Монако» Головина лидирует в Лиге 1 с 10 очками после 4 матчей. У команды 13 голов – больше всех на старте

«Монако» Головина лидирует в Лиге 1 с 10 очками после 4 матчей. У команды 13 голов – больше всех на старте

В 4-м туре чемпионата Франции клуб одержал крупную победу над «Лансом» (3:0).  Ранее «Монако» обыграл «Клермон» (4:2) и «Страсбур» (3:0), а также сыграл вничью с «Нантом» (3:3).

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