Врач предупредил о коварстве холодного алкоголя в жару

С наступлением тепла люди массово начинают выезжать на пикники, на которых люди пьют алкоголь, очень часто именно холодное пиво, холодное вино и водку, однако у этого может быть плохой исход, предупредил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.