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Журналистка телеканала по ошибке задела лицо Трампа микрофоном

Журналистка телеканала по ошибке задела лицо Трампа микрофоном

Журналистка телеканала случайно ударила Дональда Трампа по лицу микрофоном.Инцидент произошел на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

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