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Русская весна

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Массированная атака на Москву: сбиты сотни БПЛА

Массированная атака на Москву: сбиты сотни БПЛА

Подмосковье под массированной атакой: сбиты более 250 БПЛА, есть жертвы и разрушения. Только за 2 часа с 03:00 до 05:00 силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах.

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