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Царьград

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Тайфун в Японии 21 сентября затопил улицы и унес жизни двоих

Тайфун в Японии 21 сентября затопил улицы и унес жизни двоих

Русская туристка Анна оказалась под тайфуном в Камакуре, Япония, 21 сентября. Стихия затопила улицы, унесла жизни двоих, шесть человек получили травмы.

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