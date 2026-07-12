Катар заявил о перехвате ракетной атаки

Вооруженные силы Катара перехватили ракетную атаку. Об этом 12 июля сообщил телеканал Al Jazeera. / Источник: © ИА Регнум«Министерство обороны заявило, что вооруженные силы «перехватили ракетную атаку, целью которой было» Государство Катар», — говорится в публикации.
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