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Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Тинькову

Миллиардер Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к основателю Тинькофф Банка Олегу Тинькову и к компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), следует из данных Усть-лабинского районного суда Краснодарского края.

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