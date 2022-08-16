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В Астраханской области полицейские задержали браконьеров в Черноярском районе

Участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по Черноярскому району во время проверки установленных самоловно-крючковых снастей задержаны двое браконьеров.

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