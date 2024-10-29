Зеленский удивился, что США не дали разрешения на удары вглубь РФ

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября, ФедералПресс. В ходе своего визита в Вашингтон в сентябре Владимир Зеленский был поражен тем, что США не согласились разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для атак на территорию России.
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