В Европе назревает внутренний бунт «последних из могикан здравого смысла»...

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Надежда Кувыкина
Раздор в стане врага всегда на руку....!)))
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14 час.
А
Алексей
Похоже, что кое-кто в гейропе начинает прозревать.
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13 час.

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