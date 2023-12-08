Курганский завод из структуры УГМК построит для работников жилой комплекс

Представители Шадринского автоагрегатного завода (входит в состав Уральской горно-металлургической компании) планируют построить для сотрудников организации жилой комплекс в одноименном городе Курганской области.
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