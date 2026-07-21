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Регион 29

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В селе Ильинско-Подомское построят еще один многоквартирный дом

Квартиры в нем получат жители аварийного жилищного фонда Квартиры в нем получат жители аварийного жилищного фонда Как отметил первый заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин, за последние годы в Вилегодском округе введено в эксплуатацию шесть МКД, что позволило улучшить жилищные условия более чем 200 гражданам.

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