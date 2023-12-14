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На Украине продлен арест мужчине, пытавшемуся угнать российский самолет

На Украине продлен арест мужчине, пытавшемуся угнать российский самолет

На Украине по решению суда продлен срок ареста бывшего военнослужащего ВСУ Романа Червинского, летом прошлого года предпринявшего безуспешную попытку угона российского самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

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