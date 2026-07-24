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Царьград

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Кого накрыл групповой удар под Киевом: В Минобороны раскрыли детали прилёта

Кого накрыл групповой удар под Киевом: В Минобороны раскрыли детали прилёта

В Минобороны России раскрыли, кто находился на выставке под Киевом в момент удара. Целью стали командиры ВСУ и сотрудники украинских спецслужб.

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