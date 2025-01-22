Как приготовить самодельный спрей, чтобы обувь не скользила на льду до 5 дней Алёна Юрьева Зимой многие из нас сталкиваются с проблемой скользких тротуаров и наледи, которые могут превратить даже обычную прогулку в рискованное приключение.
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