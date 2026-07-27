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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Исхаков о Разине: «Если ты хочешь к нему в команду, нужно где-то терпеть. Он сильно эмоционирует, но после игры всегда скажет: извини, что накричал»

Нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков рассказал о работе под руководством тренера Андрея Разина.  – Андрея Разина называют эпатажным.

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