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Первая лига. «Урал» примет «КАМАЗ», «Балтика», «Торпедо» и «Сочи» проведут матчи в воскресенье

В субботу «Урал» примет «КАМАЗ». В воскресенье «Балтика» сыграет в гостях со СКА, «Торпедо» проведет домашний матч с «Ротором», «Сочи» встретится на выезде с «Родиной».

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