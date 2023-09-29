Экс-замглавы Архангельска Владислав Шевцов останется под арестом ещё на 3 месяца

Ломоносовский районный суд 28 сентября продлил меру пресечения в отношении бывшего заместителя главы города Архангельск Владислава Шевцова и заместителя директора ООО «Спецавтохозяйство по уборке города» Олега Пугина.
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