Приколисты

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Каждый ответит сам

Каждый ответит сам

Варданян  Ваган Друзья хочу поделиться с Вами одной историей! Было мне тогда лет 7-8 . В те благие годы город в котором я родился и вырос, гордился своими традициями! В Ленинакане фактически регулировали все и вся два понятия! Это намус и тасиб! Намус это понятие которое контролирует все деяния человека, оберегая его от поступков которые не совместимы с моралью! Тасиб же это стремление человека обеспечивать свою семью всем необходимым и большего оскорбления не было, чем назвать человека антасиб ( бесцельное существо)! Тогда в городе Ленинакане был один единственный попрошайка.

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