Число погибших при падении обломков БПЛА в Геленджике выросло до шести, трое из них – дети. 40 человек — получили ранения Донецкая группа новостей.
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Число погибших при падении обломков БПЛА в Геленджике выросло до шести, трое из них – дети. 40 человек — получили ранения Донецкая группа новостей.
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