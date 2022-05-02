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Россиянам объяснили, зачем богатым государственные пособия

Россиянам объяснили, зачем богатым государственные пособия

Заведущая кафедрой экономического факультета РУДН Мария Петровская рассказала, что в России не налажена система проверки доходов граждан, поэтому случается, что деньги направляются тем, чей доход позволяет обеспечить безбедное существование.

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