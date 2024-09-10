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Армия России нанесла удары по украинским аэродромам и цеху производства беспилотников

Армия России нанесла удары по украинским аэродромам и цеху производства беспилотников

Армия России нанесла удар по украинским аэродромам и по цеху производства украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

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