Россиян предупредили, что одышка — симптом опасной болезни

Одышка при небольших нагрузках — симптом хронической обструктивной болезни легких Пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев предупредил россиян, что одышка при небольших нагрузках может указывать на развитие хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
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