Пункт пропуска «Жибек Жолы» закрыт: какие есть маршруты через Мангистау

В связи с закрытием Узбекской стороной для завершения строительства пункта пропуска «Гишт-Куприк» на 4 месяца, с 5 февраля 2025 года также закрывается пункт пропуска «Жибек Жолы» на казахстанской стороне.
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