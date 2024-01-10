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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Пескову не понравилась поездка на российском снегоболотоходе «Хищник»

Пескову не понравилась поездка на российском снегоболотоходе «Хищник»

МОСКВА, 10 января, ФедералПресс. Официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков признался, что ему не понравилась поездка на отечественном снегоходе «Хищник», машину необходимо дорабатывать.

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